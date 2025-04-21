'497 ihalenin 494'ü adrese teslim' CHP'li Yavuzyılmaz 'Bu bir soygundur' diyerek paylaştı

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu-Toprak Mahsülleri Ofisi Denetim Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!" başlığı ile yaptığı paylaşımına Yavuzyılmaz, "Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!



Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik.



Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken sadece belli şirketler ihalelere… pic.twitter.com/75CStrYzLc — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 20, 2025

Toprak Mahsülleri Ofisi

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru!

Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik.

Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken sadece belli şirketler ihalelere davet edildi.

Sonuç:

Toplam ihale sayısı: 497

Kanuna aykırı olan ihale sayısı: 494

Kanuna aykırı ihale oranı: %99

Bu aynı zamanda AK Parti’nin çiftçiye olan düşmanlık oranıdır!

AK Parti’den ihale usulsüzlüğü rekoru! Güya çiftçinin kara gün dostu olması gereken Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 497 ihalesinin 494’ünü adrese teslim olarak yaptığını tespit ettik. Açık ihale usulüyle tüm isteklilerden teklif alınması gerekirken sadece belli şirketler ihalelere davet edildi. Sonuç Toplam ihale sayısı: 497 Kanuna aykırı olan ihale sayısı: 494 Kanuna aykırı ihale oranı: %99 Bu aynı zamanda AK Parti’nin çiftçiye olan düşmanlık oranıdır!