4A 4B 4C kim ne kadar alacak? İşte emekli maaş farkı tablosu

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4A 4B 4C kim ne kadar alacak? İşte emekli maaş farkı tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

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