4chan tekrar yayında

İnternetin tartışmalı platformlarından 4chan, neredeyse iki hafta süren erişim probleminin ardından yeniden yayına başladı. Site, 14 Nisan’da bir siber saldırı sonucu kapanmış, saldırganlar moderatörler ve içerik yöneticilerine dair verileri sızdırmıştı.

Sitenin uzun süre kapalı kalması sonrası Wired yazarı Ryan Broderick, 4chan için erken bir veda yazısı kaleme almış ve sitenin zamanla aşırı sağ hareketlerin merkezi haline geldiğini belirtmişti. Ancak 4chan ekibi, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Wired 4chan öldü diyor. Öyle mi gerçekten?" diyerek karşılık verdi.

Yetkililer, resmi blog yazısında saldırının bir İngiltere IP adresi kullanan hacker tarafından sahte bir PDF dosyası aracılığıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Hacker, 4chan'ın sunucularına erişip veritabanı tabloları ile kaynak kodların önemli kısmını ele geçirdi. Moderatörler olayı fark edince sunucular durduruldu.

Saldırının nedeninin yıllardır reklamcılar ve ödeme sağlayıcılar tarafından uygulanan dış baskılarla gelir kaynaklarının kurutulması olduğu belirtildi. Sunucu değiştirildi ancak güvenlik gerekçesiyle PDF yüklemeleri geçici olarak kapatıldı, Flash animasyon paylaşım alanı ise tamamen devre dışı bırakıldı.

Pazar günü itibarıyla ana sayfa ve panolar açıldı ancak gönderi, görsel ve küçük resim yükleme işlemleri çalışmıyor. Site yetkilileri, "4chan geri döndü, hiçbir site onu ve bu topluluğu değiştiremez" açıklamasını yaptı.