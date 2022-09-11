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4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Ayşe Kıratik (54) hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 23:04
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4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay saat 21.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta yaşandı.

Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Ayşe Kıratik, balkon penceresinden dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kıratik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)


 

 

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