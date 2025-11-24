Hatay'ın Belen ilçesinde 6 katlı apartmanın zeminindeki otomobil satış ve bakım merkezinde 22 Kasım'da çıkan yangında 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever'in yaşamını yitirmişti. Yangında hayatını kaybeden ikinci kişinin kimliğinin belirlenmesi için yapılan Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kimlik Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Derya Aslan'a ait çıktı.

Öte yandan Cansever'in cenazesinin, Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Belen ilçesindeki iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti.