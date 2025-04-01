5, 10, 20, 50 ve 100 Euro'luk banknotlar tarihe karışacak. Eurosu olanlar dikkat. Tema 365 bin kişinin anketiyle belirlendi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro banknotlarını tamamen yenileme kararı aldı. 2026’dan itibaren 5 ila 200 Euro arasındaki tüm kağıt paralar, güvenlik ve tasarım açısından daha gelişmiş yeni banknotlarla değiştirilecek.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2026 itibarıyla euro banknotlarını tamamen yenileyeceğini duyurdu. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk kağıt paralar, sahteciliğe karşı daha güvenli ve modern tasarımlarla değiştirilecek. Eski banknotlar tedavülden yavaş yavaş kalkacak ancak nakit kullanımı devam edecek.

ECB, yeni banknot tasarımlarının belirlenmesi için geniş çaplı bir anket düzenledi. 365 binden fazla vatandaşın katılımıyla yapılan anket sonucunda iki ana tema belirlendi: Avrupa Kültürü ve Figürleri ile Avrupa’nın Doğal Zenginliği. Yeni banknotlarda, Marie Curie ve Leonardo da Vinci gibi tarihi isimlerin yanı sıra kütüphaneler, müzeler, leylek figürleri ve Avrupa'nın doğal manzaraları yer alacak.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

ECB Başkanı Christine Lagarde, değişimin temel nedenlerini sahteciliğe karşı daha güçlü önlemler almak, Avrupa’nın ortak kimliğini pekiştirmek ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak olarak açıkladı. 2025 yılı içinde yeni banknotlar için tasarım yarışması düzenlenecek ve ECB’nin Yönetim Kurulu 2026’da nihai kararını verecek.

Son yıllarda dijital ödemeler hızla yaygınlaşsa da Avrupa genelinde işlemlerin yaklaşık yarısı hâlâ nakit olarak gerçekleşiyor. ECB, banknotları tamamen kaldırmayacaklarını, aksine daha güvenli hale getireceklerini vurguluyor.