İzleyiciler 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

5 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:20 Spectre (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

15:40 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

22:15 Düşüş (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)

16:15 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star