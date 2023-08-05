5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

5 Ağustos Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 5 Ağustos Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?

5 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:20 Spectre (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

15:40 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

22:15 Düşüş (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)

16:15 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı Güncel
Herkesin adak adadığı türbe Çanakkale şehidinin çıktı
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu Güncel
"Sol yerine sağ ayağımı ameliyat ettiler" iddiası. Uyanınca şok oldu
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü Magazin
Ezgi Mola karnı burnunda denize girdi. Bebek göründü
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz Güncel
Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz
Hiroşima trajedisinin üzerinden 78 yıl geçti Dünya
Hiroşima trajedisinin üzerinden 78 yıl geçti
Metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı Güncel
Metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı
Denizin ortasında kadını döven şahıs yakalandı Güncel
Denizin ortasında kadını döven şahıs yakalandı