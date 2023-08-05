İzleyiciler 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Ağustos Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışında ne var? 5 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var?
5 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:20 Spectre (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
15:40 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
22:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)
16:15 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star