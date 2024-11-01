5 araç tırdan düşen tomruklara çarptı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda feci kaza!

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 5 araç, bir tırdan yola düşen tomruklara çarptı. Feci kazada ölü ve yaralılar var. İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında 3 tomruk düştü.

5 ARAÇ OTOMOBİL TOMRUKLARA ÇARPTI

Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil, tomruklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, 1'ini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.