5 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Aralık Pazartesi hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

22:15 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

00:15 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Hayat Bugün

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Japonya-Hırvatistan

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Brezilya-Güney Kore

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:55 Yeşil Deniz

05:10 Hayallerinin Peşinde

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

22:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:15 Toprak İle Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:00 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

02:15 Bir Peri Masalı

04:45 Son Yaz

06:00 Şevkat Yerimdar