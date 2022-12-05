5 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 5 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Aralık Pazartesi hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Aralık Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Aralık Pazartesi televizyonda ne var? 5 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Hayat Bugün
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Japonya-Hırvatistan
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Brezilya-Güney Kore
00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:55 Yeşil Deniz
05:10 Hayallerinin Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
22:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
00:15 Toprak İle Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka
02:15 Bir Peri Masalı
04:45 Son Yaz
06:00 Şevkat Yerimdar
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