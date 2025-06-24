Devlet Bahçeli kürsüden muhalefete ateş püskürttü! 5 ay sonra ilk kez grup toplantısındaydı...

28 Ocak'tan bu yana partisinin grup toplantısını kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle yapamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli flaş bir karar verdi. Bahçeli 5 ay sonra bugün partisinin grup toplantısını yaptı. Bahçeli İsrail ile İran arasındaki çatışmada CHP'nin hükümete tutumuna ilişkin, "Mahalle yanarken CHP'nin kaçak dövüşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından değildir. CHP'nin kurduğu yer Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. Muhalefetin omurgası kırık ve çürüktür. İç cephemiz düşmeyecek, surda geçit açılmayacaktır" dedi.

Bahçeli, gündeme dair grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"SİYASETİ YALAN VE FİTNE ÇARKINI DÖNDÜRMEK ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRMEYİZ"

"Süper güç Türkiye'nin ve Türkiye yüzyılını inşa etmek amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız. Biz siyasetimiz boş hayaller üzerinden yapmıyoruz.Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Türk milleti varsa hep var olacağız. Siyaseti yalan ve fitne çarkını döndürmek şeklinde değerlendirmeyiz. Günü kurtarmak niyetinde yapmıyoruz. Siyasetin çok ciddi bir iş olduğunun farkındayız. Bu muazzam mücadelenin arkasında ise mesaisini ve bütün ömrünü siyasete adamış, gözleri çakmak çakmak on binlerce dava arkadaşımın tertemiz hayalleri vardır.

"İSLAM ÜLKELERİ ÜÇ MAYMUNU AYNAMAKTAN VAZGEÇİP, DEVREYE GİRMELİDİR"

İsrail İran'ı bombalıyor. Yeni bir dünya savaşı krizi kapımızda. Bu olayların Ankara'ya bomba etkisi yapmayacağını düşünenler aptal veya gerizekalıdır. Üçüncü dünya savaşının çıkması durumunda insanlık ve dünya medeniyeti, kendi kendini yiyip bitiren canavar bir organizmanın durumuna düşecektir. İslam ülkeleri üç maymunu aynamaktan vazgeçip, devreye girmelidir. Bu zulüm ve eşkiya düzeni ne zamana kadar sürecektir. BM derhal kuvvet kulllanmalıdır. İsrail'e karşı direniş hattı kurulmalıdır. Bunu bölge ve dünya barışı adında yapmalıdır.

"MUHALEFETİN OMURGASI KIRIK VE ÇÜRÜKTÜR"

Mahalle yanarken CHP'nin kaçak dövüşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından değildir. CHP'nin kurduğu yer Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. Muhalefetin omurgası kırık ve çürüktür. İç cephemiz düşmeyecek, surda geçit açılmayacaktır. Gün birleşme günü ve dayanışma günüdür. MHP ve Cumhur İttifakı olarak her şey Türkiye içindir. Herkes eşittir Türkiye'dir."