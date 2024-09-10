5 aydır kayıp olarak aranıyordu, yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

F.D., polis tarafından gözaltına alındı ve Adana’ya getirildi.

Mart ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan M.A. için ailesi kayıp başvurusu yaptı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, M.A.’nın kaybolmasını şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. Polis, M.A.’nın Konya’nın Ereğli ilçesindeki yeğeni F.D.’nin yanına gitmiş olabileceğini belirledi. Çiftlik işleten F.D. ile görüşen ekipler, şüpheli ve tutarsız ifadeleri nedeniyle takip başlattı.

Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, bu sabah F.D.’nin çiftliğine baskın düzenledi. Sorgulanan F.D., dayısıyla yaşadığı tartışma sonrası onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedini çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf etti. F.D.’nin gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmasında M.A.’nın cesedi çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.