5 aylık bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

Birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz birkaç ay önce bebek beklediğinin haberini vermişti. Ne yazık ki her şey istediği gibi yolunda gitmedi. 32 yaşındaki ünlü isim gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetti.

İLK KEZ ANNE OLACAKTI

Sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaşan Ege Kökenli, geçtiğimiz haftalarda acı haberi vermişti.

"BEBEĞİMİZİ KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ege Kökenli, şu ifadelere yer vermişti:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22'nci haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Uzun süre sessizliğe bürünen Ege Kökenli'den duygusal bir paylaşım geldi. Sahilden bir video paylaşan ve duygusal bir not yazan ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle.

Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım.

O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim.

Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları…"