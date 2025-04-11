5 aylık hamile voleybolcu sahada performansıyla şaşırttı

33 yaşındaki tecrübeli voleybolcu Priscila Heldes, Fluminense ile Sesi Bauru arasında oynanan maçta forma giydi. Heldes'in hamileliğine rağmen gösterdiği performans, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
MAÇTAN MAĞLUBİYETLE AYRILDILAR
Yapılan X paylaşımında, "5 aylık hamile olan Pri Heldes, Fluminense'nin duran toplarında liderlik yapıyor ve savunmada da şov yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Ancak Heldes'in tüm çabalarına rağmen Fluminense, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Priscila Heldes'in hamilelik sürecinde profesyonel spor hayatına devam etmesi, spor dünyasında takdir topladı.