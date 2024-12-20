5 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! 'Hücre' operasyonlarında 24 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: AA
5 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! 'Hücre' operasyonlarında 24 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarında 24 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada Manisa'da E.K'nin, Erzurum'da E.A'nın, Kırklareli'nde M.T'nin, Muğla'da R.T'nin ve İstanbul'da T.K'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

suc1.pngOperasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz, durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

5 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, savcılıklarca şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti", "göçmen ticareti", "bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

orgut.webpKoordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine tebriklerini ileten Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon lira değerinde 4 lüks araca el konuldu." bilgisini paylaştı.

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