5 bebeği nasıl öldürdüklerini anlattı! Dinleyenlerin kanı dondu! Çetenin 2 numaralı ismi itiraf etti

En az 12 bebeğin ölümüne sebep olmakla suçlanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının ilk duruşması beşinci günde devam ediyor. Şimdiye kadar 18 kişi savunma yaparken 29 kişinin daha savunması alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu da bugün duruşmaya katılım gösteriyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, duruşma salonundan canlı aktarıyor…

Mahkeme, 20 dakikalık aradan sonra tekrar başladı. Sanık sandalyesine Dr. İlker Gönen geçti. Gönen şunları söyledi,

Mahkeme Başkanı: Hakkınızda dolandırıcılık, sahtecilik ve örgüt kurma suçlaması var. Savunma yapacak mısınız?

Sanık: Savunma yapacağım. Fırat Sarı ile bir hocamın aracılığıyla tanıştım. 2022 Temmuz ayında Durak Sarı beni aradı. “Ben firma kurdum, danışan doktora ihtiyacım var,” dedi. Yenidoğan ünitesinde uzman doktora ihtiyacı olduğunu anlattı. Ben de araştırdım. Neredeyse bütün doktorlar özel hastanelerde bu şekilde çalışıyor. Dış firmalar bu tür hizmetleri alıyor. Bunun üzerine, Yenidoğan ünitesinde Fırat Sarı ile çalışmaya başladım. Mert ile de Fırat Sarı vasıtasıyla tanıştım.

En çok küvöz Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde var ama o bile yetmez; İstanbul’daki devlet hastanelerinin hepsi doludur. Bu yüzden özel hastanelere sevk yapılır. Kanuni’de yıllarca çalışırken, sevk beklerken hayatını kaybeden bebekler olduğunu biliyorum. Sevk işlemi kolay bir süreç değil.

“UTANÇLA SÖYLÜYORUM, 5 BEBEĞİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYUM”

Mert ile yaptığım konuşmalar, genellikle tıp merkezlerinden alınan bebeklere ilişkindir. Asla 112’den hasta almadık. İddianamede yer alan bilgiler, eğer otopsiye dayanıyorsa doğrudur; yoruma dayalıysa doğru değildir. Utançla söylüyorum, 5 bebeğin ölümünden sorumluyum.

5 bebeğin ölümünden sorumlu Dursun Eryılmaz, savunmasına başladı ve bebeklerle ilgili şunları söyledi:

•Birinci Bebek : “29.11.2023 tarihinde eks (hayatını kaybetti). Gerekli müdahaleyi yaptım.”

•Karakoç Bebek: “Yalova’da doğmuş, bağırsaklarında çürüme olmuş, yenidoğan ünitesine sevk edilmiş. Çocuk cerrahisi ameliyata karar verdi. Beslenmeye başlatıldı ama kilo kaybetti çünkü bağırsakları erimişti, bu doğuştan gelen bir durumdu. Bu bebeğin başında da ben vardım, gerekli müdahalelerde bulundum. Ancak aile, polisin gelmesinden tedirgin oldu. Basında bizi linç ettiler ama otopsi sonucu ölüm nedeninin farklı olduğu ortaya çıktı.”

•Karaduman Bebek: “27.11.2023’te kan şekeri düşüklüğü nedeniyle sevk edildi, tedavisine başlandı. Akraba evliliği tespit edildi. 28.11.2023’te eks oldu. 45 dakika boyunca canlandırma işlemi yapıldı ancak bana haber verilmedi. Olay yerine gittiğimde İlker Bey hastanedeydi ve durumu anlattı. Uzman raporunda, ölüm sonrası alındığı söylenen tahlillerin önceden alınmış olduğu belirtilmiş.”

•Kadan Bebek: Dursun Eryılmaz bu bebekten bahsederken avukatı araya girdi ve “Bu bebekle ilgili iddianamede sorumlu değiliz,” dedi. Dursun Eryılmaz savunmasına şöyle devam etti:

•Süleymanoğlu Bebek: “Hatırlamıyorum, dosya elime gelirse daha net bilgi verebilirim. Bebek solunum sıkıntısı ile gelmiştir. Kalp hastası olduğu ortaya çıkmış. Baştan bilinseydi kimse almazdı. 112’ye bildirildi.”