5 bin 900 afet konutunun hak sahibi belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen 5 bin 900 afet konutunun hak sahipleri, 5. Kura çekimiyle belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı tören, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde yapıldı. Törende, 5 bin 661’i kentsel, 239’u kırsal olmak üzere toplamda 5 bin 900 deprem konutunun hak sahipleri belli oldu. Bu gelişme, Hatay'da hak sahibi belirlenen konut sayısının 32 bin 160’a ulaşmasını sağladı.

Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşlar katıldı. Hatay Valisi Masatlı, yaptığı konuşmada bölgenin yeniden inşasında önemli adımlar atıldığını vurguladı. Masatlı, "Dikmece bölgesi, TOKİ’nin en büyük konut şantiyesi olup, burada 10 bin 335 konutun inşası tamamlandı, kalan kısmının yapımı ise devam ediyor. Şu ana kadar 26 bin 260 konutun hak sahiplerine teslimini gerçekleştirdik, bugün ise 5 bin 900 hak sahibinin kurası çekildi" dedi.

Anahtarlarını teslim alan Ahmet ve Merve Aydın çifti, depremzedelere umut olan bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Aydın çifti, sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.