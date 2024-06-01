5 bin dönümlük alan yangında küle döndü

Kaynak: İHA
5 bin dönümlük alan yangında küle döndü

Manisa Alaşehir ilçesindeki İsmail Bey Mahallesi'nde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla mücadele ediliyor.

Sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak 5 bin dönüm araziyi etkisi altına aldı. Yangına müdahale için Alaşehir, Sarıgöl ve Kula itfaiye ekipleri seferber olurken, havadan destek için 2 uçak, 3 helikopter ve 6 hava aracı devreye sokuldu. Ayrıca, 44 yangın söndürme ekibi, 5 iş makinesi, 1 teknik ekip, 4 ambulans ve 5 güvenlik ekibi yangınla mücadelede ön saflarda yer aldı.

Vatandaşların da katılımıyla yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldığını ve ekiplere destek verdiğini duyurdu. Yangınla ilgili gelişmeler ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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