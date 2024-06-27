5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, birçok kişinin mide bulantısı ve kusma belirtileri ile hastanelik olması ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz, Konya Seydişehir'de yaşanan 5 bin kişinin etkilendiği salgınla ilgili bakanlıktan açıklama beklediklerini söyledi.

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Kurban Bayramı tatilinin sonunda baş gösteren ve 5 bin kişinin hastanelere başvurmasına neden olan bir salgının ilçeyi tedirgin ettiğini diye getiren Zeliha Aksaz Şabhaz, olayın nasıl gerçekleştiğini yetkililerin açıklamasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Seydişehir'de hastanelerde incelemelerde bulunarak sonrasında açıklama yaptı.

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Şahbaz, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Seydişehir Devlet Hastanesi'nde salgına ilişkin hastane yönetiminden bilgi aldı.

BEKTAŞ: HALA BİR AÇIKLAMA YOK

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Barış Bektaş, Seydişehir'de ciddi bir salgın yaşandığını üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen yetkililerden hala bir açıklama gelmediğini söyledi. Başka yerlerde de buna benzer aymazlıklara defalarca şahit olduklarını savunan Bektaş, "Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili raporlarını ivedilikle açıklamasını bekliyoruz. Raporlar elimize geçtiğinde ihmal ve kusur varsa takipçisi olacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz ise ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere müracaat ettiğini söyledi. Şahbaz, olayın nasıl gerçekleştiğinin açıklanması gerektiğini söyleyerek bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür etti.

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