5 bin öğrencinin masrafı karşılanacak. Ekrem İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Askıda Fatura Yuvam Destek Projesi" ile, İstanbul'daki Yuvamız İstanbul kreşlerinde okuyan ihtiyaç sahibi çocukların eğitim masrafları karşılanıyor. Proje, hem sosyal sorumluluk hem de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına önemli bir adım atıyor.

5 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANIYOR

İBB, Yuvamız İstanbul kreşlerinde okuyan 5.000 öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya başlıyor. Fakat proje, daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Sosyal inceleme sonucunda ailelerinin maddi durumu tespit edilen çocuklar, Askıda Fatura Yuvam Destek Projesi ile eğitimlerini kesintisiz sürdürecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz dayanışmayla her engeli aşarız. İBB olarak 5 bin öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyoruz. Askıda Fatura ile sen de bize katıl, bir çocuğun aylık kreş masrafına destek ol. Emin ol bu desteğin doğru yere gidecek" ifadelerini kullandı.

Biz dayanışmayla her engeli aşarız.



İBB olarak 5 bin öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyoruz. Askıda Fatura ile sen de bize katıl, bir çocuğun aylık kreş masrafına destek ol. Emin ol bu desteğin doğru yere gidecek.https://t.co/A1THbDzpsd pic.twitter.com/CSd1xCHMK2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 6, 2024

İBB ASKIDA FATURA YUVAM DESTEK PROJESİ NEDİR?

Askıda Fatura Yuvam Destek Projesi, İstanbul'daki Yuvamız İstanbul kreşlerinde eğitim gören, sosyal inceleme ile ihtiyaç durumu belirlenen çocukların eğitim masraflarının karşılanmasını sağlıyor. Bu sayede, maddi durumu olmayan ailelerin çocukları, eğitim hayatlarına devam edebilecek ve eşit fırsatlara sahip olabilecek.