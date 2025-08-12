5 binden fazla yangınla mücadele edildi

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl şu ana kadar 5 bini aşkın yangınla mücadele edildiği belirtilerek, “Kimsenin farkında bile olmadığı, sosyal medyada gündem olmayan, televizyonlarda haber bile yapılmayan 4 bin 980 yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdük. Ne yazık ki, 20 yangın büyüyerek daha geniş alanlara zarar verdi. Canlarımızı kaybettik, şehitler verdik.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bazen tek bir yangının bile çok ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilerek, her yangının afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük bir nedenin, büyük bir felaketin başlangıcı olabileceğinin altı çizildi. Ayrıca, Çanakkale’de çıkan yangınların tamamının orman dışı alanlarda başlayıp, yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı hatırlatıldı.

Açıklamada, açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, “Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor.” denildi.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması, nemin yüzde 30’un altına düşmesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine ulaşması durumunda yangınların hızla büyüme riski taşıdığı kaydedilen açıklamada, bu tehlikeli dönemde her küçük sebebin büyük bir afete dönüşebileceği vurgulandı.