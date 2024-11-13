5 çocuğu ölen acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
5 çocuğu ölen acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor

İzmir'de 5 çocuğu ölen anne Melisa Akcan, "Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

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Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni olduğu kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi.

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Hakkında "Hayvan hırsızlığı" ve "Yaralama" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile "Uyuşturucu kullanma', "Yaralama', "Hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.

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