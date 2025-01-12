5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan tartışmada 5 çocuk annesi Hazal A’nın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.A, sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Ş. A. (60) ile eli Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş. A., tabanca ile eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu. Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, eşini daha önce bıçakladığı, bu sebeple cezaevine girdiği iddia edildi. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

5 çocuk annesi eşini canice öldürmüştü! O koca tutuklandı

Son Haberler
Menderes Gölü’nde akıntıya kapıldı! Ekipler seferber oldu
Menderes Gölü’nde akıntıya kapıldı! Ekipler seferber oldu
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba çaya uçtu
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba çaya uçtu
Kürek sörfü yaparken kurtardığı tavuğu sahiplendi
Kürek sörfü yaparken kurtardığı tavuğu sahiplendi
Milan teknik direktörü Conceiçao sert konuştu
Milan teknik direktörü Conceiçao sert konuştu
Şampanyayı gören Kerem Aktürkoğlu kaçtı!
Şampanyayı gören Kerem Aktürkoğlu kaçtı!