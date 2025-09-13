5 çocuk babasından acı haber

Sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Çalışmalar sonucunda su içerisindeki ceset çıkarıldı.

Yapılan kimlik tespitinde, cesedin yaklaşık iki aydır kayıp olan İdan Eren’e ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Eren’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.