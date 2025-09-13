5 çocuk babasından acı haber

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 17 Temmuz 2025 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 50 yaşındaki İdan Eren’in cesedi, sulama kanalında bulundu.

Sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Çalışmalar sonucunda su içerisindeki ceset çıkarıldı.

aw537343-01.jpg

Yapılan kimlik tespitinde, cesedin yaklaşık iki aydır kayıp olan İdan Eren’e ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Eren’in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son Haberler
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
Elektrik panosu alev alev yandı! İtfaiye seferber oldu
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntülerine soruşturma!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Ümit Özdağ gözden kaçan tehlikeyi açıkladı!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!
Okan Buruk'tan maç öncesi net mesaj: Galatasaray'da forma aslanın ağzında!