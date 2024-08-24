5 Dağıstanlıyı daha mahkum oldu

Ekim ayının sonlarında yüzlerce kişi, Tel Aviv'den gelen bir uçakta olduğu söylenen İsrail vatandaşlarını aramak için Dağıstan'ın Mahaçkale Uluslararası Havaalanı'na akın etti. Kalabalık havaalanını felç etti ve birkaç kolluk kuvvetinin yaralanmasına yol açtı.

Yetkililer, davaların "hassasiyeti" nedeniyle tahmini 1.500 isyancıdan yaklaşık 140'ının gözaltına alındığını ve yargılamaların komşu Stavropol ve Krasnodar bölgelerine taşındığını söyledi.

Krasnodar bölgesindeki Armavir Şehir Mahkemesi, Cuma günü yargılanan beş adamın hepsini isyandan suçlu buldu ve onlara çeşitli hapis cezaları verdi, en uzunu orta güvenlikli bir tesiste dokuz yıl hapis cezasıydı. Adamlardan biri ayrıca bir polis memuruna karşı şiddet kullanmaktan da hüküm giydi.