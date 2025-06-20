5 En İyi İstanbul Saç Ekim Doktoru

1. Dr. Servet Terziler – Dr. Terziler Exclusive Clinic

İstanbul denildiğinde saç ekimi konusunda akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Dr. Servet Terziler. 30 yılı aşkın bir süredir estetik ve saç ekimi alanında hizmet veren Dr. Terziler, kariyeri boyunca binlerce başarılı saç ekimi operasyonuna imza attı.

Dr. Terziler’in kurucusu olduğu Dr. Terziler Exclusive Clinic, modern teknolojilerle donatılmış bir merkez. Kliniğinde uygulanan Robotik DHI ve Safir FUE teknikleri sayesinde doğal görünümlü sonuçlar elde ediliyor. Özellikle doğal saç çizgisi tasarımı konusunda sektörde öncü olan Dr. Terziler, işlemlerinde en ince safir uçlu kalem kullanarak kıl köklerine minimum zarar veriyor.

Hastalarına VIP hizmet sunan klinikte, kişiye özel tedavi planlaması yapılıyor. Dr. Terziler’in tecrübesi ve kullandığı yenilikçi yöntemler, onu sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde aranan bir saç ekimi uzmanı haline getirdi. Özellikle ünlüler ve iş insanları tarafından sıkça tercih ediliyor.

2. Dr. Koray Erdoğan – ASMED Surgical Medical Center

FUE saç ekimi tekniğinin dünya çapında öncülerinden biri olan Dr. Koray Erdoğan, İstanbul'da ASMED Surgical Medical Center'ın kurucusu olarak biliniyor. Saç ekimi sürecine bilimsel bir yaklaşım getiren Dr. Erdoğan, geliştirdiği "Sequential Extraction" tekniğiyle dikkat çekiyor. Bu yöntem, saç köklerinin hasarsız bir şekilde çıkarılmasını sağlıyor ve iyileşme süresini kısaltıyor.

ASMED, son teknoloji ekipmanları ve deneyimli ekibiyle hastalarına yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Dr. Koray Erdoğan, saç yoğunluğu ve doğallık konusunda mükemmel sonuçlar elde etmesiyle tanınıyor. Ayrıca, her hasta için özel bir saç ekim tasarımı yapıyor ve işlem öncesinde kapsamlı analizler gerçekleştiriyor.

Dr. Erdoğan’ın klinik felsefesi, kişiye özel ve detaylı bir planlama üzerine kurulu. Kendisi, saç ekimi sürecinin sadece bir estetik operasyon değil, aynı zamanda bir sanat eseri yaratmak olduğuna inanıyor. Yurt dışından da yoğun talep gören Dr. Erdoğan, uluslararası saç ekimi kongrelerinde de sık sık konuşmalar yapıyor.

3. Dr. Serkan Aygın – Dr. Serkan Aygın Clinic

Saç ekimi sektörünün en tanınan isimlerinden biri de Dr. Serkan Aygın. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Dr. Aygın, kariyerine başladığı günden bu yana saç ekimi alanında uzmanlaşmış durumda. Yaklaşık 25 yıllık tecrübesiyle sektörde önemli bir yer edinen Dr. Aygın, bugüne kadar on binlerce saç ekimi operasyonu gerçekleştirdi.

Dr. Serkan Aygın Clinic, İstanbul'un merkezi bir konumunda yer alıyor ve son teknoloji cihazlarla donatılmış durumda. Safir FUE ve DHI tekniklerinde uzman olan Dr. Aygın, doğal görünüm sağlayan sonuçlarıyla hastalarının beğenisini kazanıyor. Kliniğinde kullanılan robotik sistemler sayesinde daha hızlı iyileşme ve daha yoğun saç kökü transferi mümkün oluyor.

Hastalarına kapsamlı bir ön görüşme sunarak saç analizi yapıyor ve kişiye özel tedavi planları hazırlıyor. Özellikle yurt dışı hastaları tarafından tercih edilen Dr. Aygın, mükemmel hasta memnuniyeti oranlarıyla da dikkat çekiyor.

4. Dr. Evren Gökeşme – Dr. Gokesme Clinic

Saç ekimi alanında kendine sağlam bir yer edinen Dr. Evren Gökeşme, İstanbul'daki Dr. Gokesme Clinic'in kurucusudur. Modern teknikleri ve yenilikçi yaklaşımıyla tanınan Dr. Gökeşme, özellikle FUE ve DHI yöntemlerinde derinlemesine uzmanlığa sahip.

Dr. Evren Gökeşme’nin en çok önemsediği konu doğal bir saç çizgisi oluşturmak ve saçların yoğunluğunu artırmak. Bu doğrultuda, her hastasına özel bir tasarım yaparak bireysel beklentilere en uygun sonucu hedefliyor. Klinik, steril ortamı ve ileri teknoloji cihazlarıyla hastalarına güvenli bir operasyon süreci sağlıyor.

Dr. Gökeşme, hastalarının iyileşme sürecini hızlandırmak için PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi gibi destekleyici uygulamaları da saç ekimi operasyonlarına entegre ediyor. Uluslararası alanda birçok hastaya hizmet sunan Dr. Gökeşme, doğal ve estetik sonuçlarıyla İstanbul’un en çok tercih edilen doktorlarından biri haline geldi.

5. Dr. Mehmet Erdoğan – Smile Hair Clinic

Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan bir başka isim. Smile Hair Clinic'in kurucularından olan Dr. Erdoğan, FUE tekniğinin en ince detaylarına hâkim. Özellikle yoğun saç ekimi isteyen hastalar için başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kliniğinde hasta konforuna büyük önem veren Dr. Erdoğan, operasyon öncesi detaylı bir saç analizi yaparak kişiye özel planlama sunuyor. Smile Hair Clinic, steril ameliyathaneleri ve son teknoloji cihazlarıyla tanınıyor. Ayrıca, hastaların ameliyat sonrası sürecini de yakından takip eden bir ekibe sahip.

Dr. Mehmet Erdoğan’ın yaklaşımı, doğal saç hatlarını yeniden oluşturmak ve minimal iz bırakmak üzerine kurulu. Kendisi hem yerli hem de yabancı hastalar tarafından büyük ilgi görüyor. Yurt dışından gelen hastalara yönelik sundukları özel paketler sayesinde de İstanbul’da saç ekimi yapmak isteyenler için cazip bir tercih haline gelmiş durumda.

Sonuç

İstanbul, saç ekimi alanında dünyanın önde gelen şehirlerinden biri. Dr. Servet Terziler, Dr. Koray Erdoğan, Dr. Serkan Aygın, Dr. Evren Gökeşme ve Dr. Mehmet Erdoğan gibi deneyimli ve başarılı isimler sayesinde, İstanbul’daki saç ekimi merkezleri hem teknik altyapı hem de hasta memnuniyeti açısından dünya standartlarında hizmet sunuyor.

Eğer saç dökülmesi sorununuz varsa ve doğal görünümlü, kalıcı bir çözüm arıyorsanız, İstanbul’daki bu uzmanlardan biri sizin için ideal bir tercih olabilir. Elbette doğru doktoru seçerken, doktorun deneyimi, kullandığı teknikler ve klinik koşulları gibi kriterlere dikkat etmek önemli. Sonuçta saç ekimi bir ömür boyu taşınacak bir değişim; bu yüzden işin uzmanına güvenmek en doğrusu.

Unutmayın, güzel bir görünüm sadece kendinize olan güveninizi artırmakla kalmaz, yaşam kalitenizi de önemli ölçüde iyileştirir!