İzleyiciler 5 Eylül Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Eylül Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 5 Eylül Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Eylül Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 5 Eylül Salı bugün hangi diziler var?

5 EYLÜL SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:30 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

01:45 Bu Tabak Kimin?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

22:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

00:00 Soygun (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz