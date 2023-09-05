İzleyiciler 5 Eylül Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Eylül Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 5 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Eylül Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 5 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
5 EYLÜL SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
07:10 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi
22:30 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
01:45 Bu Tabak Kimin?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:00 Soygun (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz