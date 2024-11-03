5 gollü heyecan fırtınasında galip Fenerbahçe. Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Süper Lig’in 11. haftasında dev bir maç oynandı. Trabzonspor, haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe’yi ağırladı. İki takım galibiyet parolası ile sahaya çıktı.

Henüz 2. dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Nwakaeme'nin pasında Banza topa dokunamadı ve Livakovic'e faul yaptı.

5. dakikada köşe vuruşu kullanan Trabzonspor’da topla buluşan Nwakame’nin vuşuşunu savunmasına yardım eden En Nesyri blokladı. Devamında bordo mavililerin kullandığı köşe vuruşunda ise ceza sahasında topla buluşan Okay Yokuşlu, müsait pozisyonda çektiği şutta top kaşeyi bulmadı ve üstten dışarı çıktı.

11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Banza’nın kafa vuruşunu engelleyen Osayi Samuel’in müdahalesinde kaleye yönelen topu Livakovic son anda çıkardı, devamında topla buluşan Nwakame’nin şutu üstten dışarı çıktı.

Trabzonspor ilk 15 dakikada 2'si isabetli, 3'ü isabetsiz, 1'i savunmada kalan 6 şut atarken, Fenerbahçe henüz şut atamadı.

FENERBAHÇE BASKIYA BAŞLADI

Sarı lacivertliler, 20. dakikadan sonra üst üste etkili ataklar gerçekleştirdi.

22. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda top yayın solunda Fred'in önünde kaldı. Fred'in sağ ayak üstüyle çektiği şutu Kaleci Uğurcan kurtardı.

23. dakikada Fred’in uzaktan şutunu Uğurcan çelerek topu dışarı attı.

Dakikalar 24’ü gösterdiğinde maçın başından bu yana en tehlikeli ataklardan biri gerçekleşti. Fenerbahçe'de paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Szymanski ceza sahasının sağından penaltı noktasında bulunan En Nesyri'ye yerden harika bir pas verdi. En Nesyri'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

27. dakikada Trabzonspor net bir fırsattan yararlanamadı. Nwakaeme'nin sol kanatta çizgiye inip açtığı ortada kale önünde Amrabat topa müdahale ederek topu kornere gönderi ve tehlikeyi önledi.

30. dakikada Szymanski’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Çağlar’ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Trabzonspor bir net fırsattan daha yararlanamadı. kaleci Uğurcan’ın kalesinden sol kanata gönderdiği uzun topta meşin yuvarlak savunmada Çağlar Söyüncü'den sekerek Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Ozan Tufan, ceza sahası solundan içeriye çevirmek istedi fakat top kornere gitti.

Devamında kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasında bulunan Okay Yokuşlu harika bir kafa vuruşu yaptı fakat Fenerbahçe kalecisi Livakovic de aynı güzellikte bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.

BEKLENEN GOL GELDİ

Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta ilk gol 43. Dakikada geldi. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdğı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert Müldür topu hızla hücum kaleye sürerek sol kanatta En Nesyri'ye yerden pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı. 47. Dakikada topu rakip ceza sahasına kadar süren Saint Maximin’in şutunu Uğurcan çıkardı.

50 dakikada net bir pozisyon daha kaçtı. Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta En Nesyri, savunmasına yardımcı olarak topu karşıladı. Ardından Fenerbahçe Maximin ile kontra atağa çıktı. Trabzonspor savunmasında Lundstram ile bire bir kalan Maximin, topu ceza sahasının sağına sürerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Trabzonspor aut atışı kullanacak.

TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI

53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Okay ceza sahası içinde gelişine bir şut çekti fakat top üstten dışarı çıktı. Pozisyonun ardından Djiku ve Okay kendini yere bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır, sağlık ekiplerini oyuna davet etti Köşe vuruşunda Djiku'nun Okay'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Oğuzhan Çakır'a VAR'dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Banza topu ağlara yollayarak takımının beraberlik golünü attı.

BİR PENALTI VE BİR GOL DAHA GELDİ

60. dakikada Trabzonspor'da Edin Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden verdiği pasta Simon Banza, Çağlar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Trabzonspor'lu futbolcular hakem Oğuzhan Çakır'a itirazlarda bulundu. VAR’ın tavsiyesi ile pozisyonu izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına bir kez daha geçen Banza, ikinci deva Livakovic'i avlayarak takımını 2-1 öne geçirdi.

BU SEFER GOLÜ FENERBAHÇE BULDU

Büyük heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta golü bulan taraf 75. dakikada Fenerbahçe oldu. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Denswil topu karşıladı fakat ceza sahasına düşen top İrfan Can'ın önünde kaldı. İrfan Can, yaşanan karambolde 6 pasın soluna pasını verdi. Arka direkte bulunan Dzeko, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

80. dakikada Trabzonspor'da Ozan Tufan sol kanattan ceza sahasına doğru yerden pas verdi. Edin Visca'nın penaltı noktasının solundan çektiği şut savunmada Becao'ya çarpıp kornere gitti.

90. dakikada Fenerbahçe'de En Nesyri'nin orta aladan savunma arkasına pasında Tadic yayda topu kontrol ederek ceza sahasının sağına koşan Nesyri'ye pasını verdi. Top ayağından açılınca dışarı çıktı. Pozisyonun ardından Uğurcan Çakır sakatlık yaşadı. Hakem Oğuzhan Çakır sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

97. dakikada Fenerbahçe'de Kostic'in sol kanattan yaya yerden çevirdiği pasta Dzeko bekletmeden sol ayak içiyle şutunu çekti. Uğurcan Çakır sağına uzanarak topu kurtarmayı başardı ve kornere gitti.

SON DAKİKADA GALİBİYET GOLÜ GELDİ

Fenerbahçe galibiyet golünü 103. Dakikada buldu. Tadic'in sol kanatta Kostic'e verdiği pasta Kostic topu sürerek çizgiye indi ve penaltı noktasına yerden çevirdi. Penaltı noktasında sol ayağıyla vuruşunu yapan Amrabat topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.