5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı

Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.