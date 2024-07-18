5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki beş gün boyunca tropik gece koşullarının etkisi altında kalacağını belirtti.
Şen, tropik gecelerin Sarı ve Kahverengi bölgelerde yaşanacağını, bu gecelerdeki minimum sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde olacağını ifade etti.
Haritalara göre, sıcaklıkların 25-28°C arasında olacağına dikkat çeken Şen, 30-40 yıl önce Türkiye'de tropik gece bulmanın çok zor olduğunu hatırlattı.
İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte bu tür aşırı sıcaklık olaylarının sıklığının arttığını vurguladı.
Gece saatlerinde yaşanacak bu yüksek sıcaklıklar, özellikle tarım ve yaşam koşullarını etkileyebilir.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise çok bulutlu hava bekleniyor.
Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceğini bildirdi. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, Marmara bölgesinin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer 40-60 km/sa hızında rüzgar esmesi öngörülüyor. Bu nedenle, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Bölge bazında hava durumu tahminleri ise şu şekilde: - Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 36-41°C.- Ege: Az bulutlu, sıcaklık 33-40°C.
- Akdeniz: Yerel sağanak bekleniyor, sıcaklık 33-36°C.- İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31-37°C.
- Batı Karadeniz: Yerel sağanak ihtimali, sıcaklık 30-36°C.- Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26-35°C.
- Doğu Anadolu: Yerel sağanak bekleniyor, sıcaklık 24-38°C.- Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, sıcaklık 40-42°C.
Vatandaşların, beklenen hava koşullarına göre önlemler alması öneriliyor.