5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı

5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki beş gün boyunca iklim değişikliğinin etkilerini tropik gece koşullarıyla deneyimleyeceğini açıkladı.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 1

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki beş gün boyunca tropik gece koşullarının etkisi altında kalacağını belirtti.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 2

Şen, tropik gecelerin Sarı ve Kahverengi bölgelerde yaşanacağını, bu gecelerdeki minimum sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde olacağını ifade etti.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 3

Haritalara göre, sıcaklıkların 25-28°C arasında olacağına dikkat çeken Şen, 30-40 yıl önce Türkiye'de tropik gece bulmanın çok zor olduğunu hatırlattı.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 4

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte bu tür aşırı sıcaklık olaylarının sıklığının arttığını vurguladı.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 5

Gece saatlerinde yaşanacak bu yüksek sıcaklıklar, özellikle tarım ve yaşam koşullarını etkileyebilir.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 6

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise çok bulutlu hava bekleniyor.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 7

Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 8

Kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceğini bildirdi. Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 9

Ayrıca, Marmara bölgesinin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer 40-60 km/sa hızında rüzgar esmesi öngörülüyor. Bu nedenle, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 10

Bölge bazında hava durumu tahminleri ise şu şekilde: - Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 36-41°C.
- Ege: Az bulutlu, sıcaklık 33-40°C.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 11

- Akdeniz: Yerel sağanak bekleniyor, sıcaklık 33-36°C.
- İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31-37°C.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 12

- Batı Karadeniz: Yerel sağanak ihtimali, sıcaklık 30-36°C.
- Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 26-35°C.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 13

- Doğu Anadolu: Yerel sağanak bekleniyor, sıcaklık 24-38°C.
- Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu, sıcaklık 40-42°C.

Vatandaşların, beklenen hava koşullarına göre önlemler alması öneriliyor.

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5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı 14
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