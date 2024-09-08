5 gün önce teğmenlere sahip çıkmıştı. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Ömer Çelik çark etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk’te katıldığı programda teğmenler tartışmasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir. Demokrasi konusunda mutlak ve kesin bir hassasiyet olması lazım. TSK'yı en çok yıpratan şey, bu darbeler, postmodern darbeler, kalkışmalar çerçevesinde TSK'nın istismar edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan şok açıklama: Kılıçları kime çekiyorsunuz?

TEĞMENLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, beş gün önce yaptığı açıklamada ise teğmenlere sahip çıkarak, "Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir” ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kılıçla yemin eden Atatürkçü teğmenleri hedef almıştı. Erdoğan, “Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.