5 gündür aranan yaşlı adamın son görüntüleri

Kaynak: İHA

Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı arama faaliyetleri sürüyor. Yaşlı adamın kaybolmadan evvelki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Vaka, 16 Ağustos günü saat 14.00 civarında Uludere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de yaşayan ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyaret eden Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden çıktıktan sonra dönmedi.

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama faaliyeti başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit’in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını artırdı. Telefon sinyalinin belirlendiği bölge ve çevresinde sürdürülen arama faaliyetlerine rağmen yaşlı adama dair bir ize rastlanamadı. 115 görevli ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama faaliyetlerine kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.

Diğer yandan, yaşlı adamın kaybolmadan önceki son kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, yaşlı adamın kaybolmadan evvel elindeki ekmek poşetiyle yürüdüğü görünüyor.

aw522297-02.jpg

