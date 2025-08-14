5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı

Yıllar önce Türkiye'ye göç eden ve İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Suriyeli çiftin Adem adını verdikleri 3'üncü çocukları, 27 Haziran günü dünyaya geldi. Doğum sonrası bebekte dışkı yapamama, ağlamanın durmaması gibi durumlar olunca tedavisine Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde devam edildi. Burada beyin ve çocuk cerrahisi bölümlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, minik bebekte yaklaşık 40 bin canlı doğumda bir görülen sakrokoksigeal teratomun en ciddi ve daha nadir görülen türü olarak belirtilen 4'üncü tipinin tespiti üzerine hemen harekete geçildi. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında üreme hücrelerinin farklılaşarak anormal bir gelişme göstermesiyle oluştuğu ifade edilen hastalık nedeniyle, minik bebek doğum sonrası 5'inci gününde acil olarak ameliyata alındı. Leğen kemiği bölgesindeki tümör, ameliyatla alınırken başarılı geçen operasyon hem aileyi hem de sağlık ekibini sevindirdi. Operasyon sonrası bebeğini kontrole getiren 34 yaşındaki baba Ahmet Lahmouni, sürece ilişkin konuşurken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çelebi ise hastasının tedavisine ilişkin bilgi verdi. Bu tipte tümörlerin tamamen bebeğin vücudunun içinde yer alması, dışarıdan görüntü vermemesi nedeniyle kimi zaman geç fark edilebildiğini aktaran Prof. Dr. Çelebi, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

"KİTLEYİ ÇIKARDILAR, ŞU AN İYİ"

Bebeğinin hastalığı hakkında konuşan baba, "Doğum sonrası kontrol yapıldı, kitle çıktı. 3'üncü çocuk, durumu önceden kötüydü sonra kitleyi çıkardılar. 28 gün hastanede yattı, sonra eve aldık, durumu çok iyi. Suriye'den geldik, 14 yıldır buradayız" ifadelerini kullandı.

"DOĞUM ÖNCESİ BİR TANISI YOKTU, 5 GÜNLÜKKEN AMELİYAT ETTİK"

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Çelebi, "Doğum öncesi takipli bir hasta ama bu tümör yerleşim alanı olarak bazen doğum öncesi ultrasonlarda görülmeyebiliyor. Çok detaylı ultrasonlarda çok deneyimli kişiler tarafından görülebilir ama doğum öncesi bir tanısı yok. Doğum sonrası belli sıkıntıların olduğu hissedilince bize gönderiliyor. Beyin ve çocuk cerrahisi ortak değerlendirmede de buradaki tümörün tanısını, adını koyuyoruz. Tümör tamamen çıkartıldıktan sonra da taburcu ediyoruz. Büyümeye devam eden bir tümör. Takipli bir hasta aslında ama tümörün dışarıdan görülmemesi, daha çok idrar kesesi, bacaklara giden, bağırsaklara giden sinirlere yakın olması, karın içinde pelvis (Leğen kemiği) dediğimiz bölgede olması nedeniyle çok fark edilemiyor. Ana planları kötü olan hücrelerden oluşan bir grup tümör, cerrahiyi bebeğimize 5 günlükken yaptık. Tamamen tümörden temizlendi. Ayaklara, bağırsaklara, idrar kesesine giden sinirler korunmuş oldu, ameliyat sonrası da çocuğumuzun ayak hareketleri, işeme, bağırsak fonksiyonları gayet iyiydi" dedi.

"AMELİYAT OLMAZSA BELLİ BİR SÜRE SONRA ÖLÜM DEMEK"

Ameliyatın yapılmaması halinde yaşanabileceklere yönelik bilgi veren Prof. Dr. Çelebi sözlerine şöyle devam etti: