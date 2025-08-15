5 günlük Suriyeli bebekten 400 gram tümör çıkarıldı

Baba Ahmet Lahmouni, "Durumu önceden kötüydü şu an çok iyi" derken tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Çelebi, "Sakrokoksigeal teratom 40 bin canlı doğumda bir görülür, bebeğimizdeki tip-4 en nadir formu. İdrar ve kaka yapamama şikayetiyle genelde bulgu veriyor. Doğum öncesi bir tanısı yoktu ama bazen ultrasonlarda görülmeyebiliyor. Cerrahiyi 5 günlükken yaptık, 3 kilo 90 gram doğmuştu, 400 grama yakın oldukça büyük bir tümörü vardı. Ameliyat olmazsa belli bir süre sonra ölüm demek, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu" dedi.

Yıllar önce Türkiye'ye göç eden ve İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ikamet eden Suriyeli çiftin Adem adını verdikleri 3'üncü çocukları, 27 Haziran günü dünyaya geldi.

Doğum sonrası bebekte dışkı yapamama, ağlamanın durmaması gibi durumlar olunca tedavisine Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde devam edildi.

Burada beyin ve çocuk cerrahisi bölümlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, minik bebekte yaklaşık 40 bin canlı doğumda bir görülen sakrokoksigeal teratomun en ciddi ve daha nadir rastlanan türü olarak belirtilen 4'üncü tipinin tespiti üzerine hemen harekete geçildi.

Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında üreme hücrelerinin farklılaşarak anormal bir gelişim göstermesiyle oluştuğu ifade edilen hastalık nedeniyle, minik bebek doğum sonrası 5'inci gününde acil olarak ameliyata alındı.

Leğen kemiği bölgesindeki tümör, ameliyatla çıkarılırken başarılı geçen operasyon hem aileyi hem de sağlık ekibini sevindirdi.