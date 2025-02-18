5 ilde 17 suç dosyasıyla aranan kadın yakalandı!

Kaynak: İHA

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 farklı ilde 17 suç dosyası ile aranan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 farklı ilde 17 suç dosyası ile aranan kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hırsızlık ve konut dokunulmazlığından 5 farklı ilde 17 suç dosyası ile aranan ve toplam 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (35) yakalandı. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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