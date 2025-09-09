5 ilde 4 bin öğrenciye boyama seti desteği

Milli Eğitim müdürlükleriyle koordineli yürütülen çalışmada, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine pastel boya, sulu boya, keçeli kalem ve kuru boyadan oluşan setler, okulun ilk günü sıralara bırakıldı.

Velilere iletilen mesajda ise, "YEDAŞ olarak yalnızca kesintisiz enerji sunmakla kalmıyor, yarının yetişkinlerini bugünden desteklemeyi görev biliyoruz" denildi.

"ENERJİMİZİN KAYNAĞINDA ÇOCUKLARIN HAYALLERİ VAR"

Samsun'da öğrencilerle buluşan YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Emin Asan, çocukların hayal gücünü desteklemeye önem verdiklerini belirterek, "Enerjimizin kaynağında sadece elektrik değil, çocukların hayalleri de var. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim yolculuklarına katkı sunmak bizim için büyük mutluluk" dedi.

Boyama setlerinin öğrencilerin eğitim motivasyonuna da katkı sağlayacağını ifade eden Asan, "Projenin, okula adaptasyon sürecini kolaylaştırmasını ve daha istekli bir başlangıç yapmalarına destek olmasını bekliyoruz. Öğretmenler ve velilerden de olumlu geri dönüşler aldık" diye konuştu.