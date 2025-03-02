5 ilde ‘change oto’ operasyonu: 4 tır 3 dorse

Kaynak: İHA
5 ilde ‘change oto’ operasyonu: 4 tır 3 dorse

Gürcistan ve Bulgaristan'dan ülkemize yasal yollarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kazaya karışıp kullanılamaz araçların şaşe numaraları ile değiştirdiği iddiasıyla Osmaniy’de gözaltına alınan 11 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasa dışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonda, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ülkemize yasal yollarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kazaya karışıp kullanılamaz hale gelen benzer özellikteki araçların şase numaralarını vurup change işlemi uygulayarak tekrar trafiğe sokmak suretiyle "Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelk Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt olmak üzere 5 ilde bulunan 10 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10 tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 4 tır ve 3 dorse ele geçirilerek araçlara el konuldu.

Gözaltına alınan C.V., H.K., E.D., N.G., İ.H.K., Ü.Y. , A.M.D., U.M.D., M.B.D., R.K., A.A. isimli şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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