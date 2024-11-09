5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmanın ardından, 12 şüpheliye yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 bin 880 paket sigara, alkollü içki, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin TL, 4 bin 235 Romanya leyi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanılan 2 TIR ile 1 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.