5 ilin valisi değişti. Atama kararları Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
5 ilin valisi değişti. Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 5 ilin valisi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre;

Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu,

Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

Malatya Valiliğine Seddar Yavuz,

Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş,

Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman,

Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı.

BAZI MÜDÜRLÜKLERE YENİ ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarıyla beraber Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş atandı.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er ise görevlerinden alındı.

Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı.

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