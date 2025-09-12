5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde boya yapmak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.

OSB şantiyesindeki 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi. İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

