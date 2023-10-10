5 işçinin öldüğü MKE'deki patlamanın bilirkişi raporu açıklandı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın iddianamesinde 6 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

KAYNAK: DHA
5 işçinin öldüğü MKE'deki patlamanın bilirkişi raporu açıklandı

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın nedeni bilirkişi raporunda detayları ile anlatıldı. İddianamede ise 6 sanık hakkında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Fabrikadaki işlemler için atölyeye giren işçilerin, prosedürü yanlış sırada uyguladığının tespit edildiği bildirildi.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuksuz yargılanan fabrika müdürü Durdu Uğur Ş. (49), fabrika müdür vekili Kuntay K .(50) ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. (49) ile tutuklu yargılanan üretim mühendisi Zafer S. (37), asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A. (47) ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. (45) hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

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PROSEDÜR YANLIŞ SIRA İLE UYGULANMIŞ

İddianamede, patlamanın meydana geldiği Teleks Mikser Atölyesi'nin “02” bölümünde 9 Haziran'da üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitinin, paketleme tezgahında şanzıman arızası olması nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı belirtildi. Patlamanın yaşandığı atölyede, olaydan bir gün önce jelatinit dinamiti üretimi olmasına rağmen, iş bitiminde zorunlu temizlik ve tahliye işleminin yapılmadığına yer verilerek, olay günü bu işlemler için atölyeye giren işçilerin, prosedürü yanlış sırada uyguladığının tespit edildiği kaydedildi.

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