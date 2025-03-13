5 işletmeden dördü, yüksek maliyetler sebebiyle Avrupa’ya açılamıyor

Küresel ticaret çatışmalarının hız kazandığı bir dönemden geçerken, Türkiye’deki işletmeler için de Avrupa pazarında varlık göstermek kaçınılmaz büyüme adımlarından birine dönüştü. Türkiye’de özellikle e-ticaret ve teknoloji gibi alanlarda başarılara imza atan girişim ve KOBİ’ler, ihracat için Avrupa pazarını hedeflese de yüksek maliyetler, vize engelleri, bürokratik süreçler, etkin bir globalleşme planı yürütmeyi zorlaştırdı. Türkiye'de uzun yıllardır sanal ofis, yasal adres ve şirket kuruluşu hizmetleri sunan Olmadık Ofis, Avrupa pazarında faaliyet göstermek isteyen işletmelerin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıran ve “Global Ofis” adını verdiği yeni hizmet paketini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Olmadık Ofis Kurucusu, Girişimci A. Seçkin Canan, “Global ölçekte faaliyet göstermek için, hedef pazarın yasal mevzuatına uygun ayrı bir ticari yapı kurmanın şart olduğuna dair yaygın bir yanılgı var. Bu yüzden şirketler, uluslararası pazarlara adım atarken en başta şirket kurmak için çabalıyor. Ancak dil engelleri, regülasyonlar, vize zorlukları ve daha da önemlisi yüksek maliyetler, bu girişimlerin başarısız olmasına sebep oluyor. Olmadık Ofis olarak geliştirdiğimiz ‘Global Ofis’ paketi, Türkiye’de kurulu şirketler için globalleşme yolculuğunu Avrupa’da temsilcilik modeliyle hızlandırıyor” dedi.

5 İŞLETMEDEN DÖRDÜ, YÜKSEK MALİYETLER SEBEBİYLE AB PAZARINA AÇILAMIYOR

450 milyona yakın tüketiciyi kapsayan Avrupa Birliği, diğer ülkeler için önceliklendirilen hedef pazarlardan biri olsa da, özellikle küçük işletmeler Avrupa’ya açılma yolunda pek çok engelle karşılaşıyor. Invest in Holland tarafından yapılan bir araştırma, 5 yabancı işletmeden dördünün Avrupa Birliği pazarına girmelerinin önündeki en büyük engel olarak, yüksek şirket kuruluşu maliyetlerini gösterdiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası güven kazanmak için yurt dışında şirket kurulması gerektiğine yönelik öğretinin işletmelerin globalleşme adımlarını yavaşlattığına dikkat çeken A. Seçkin Canan, “Türkiye’de ilk kez Olmadık Ofis çatısı altında sunulan ‘Global Ofis’ hizmeti, Türk şirketlere aylık 100 Euro maliyetle prestijli bir Hollanda adresi, çok dilli personel tarafından yanıtlanan yerel bir telefon numarası ve tarama / yönlendirme gibi posta hizmetleri sunuyor. İşletmeler, Olmadık Ofis’in Global Ofis paketiyle Hollanda Ticaret Odası’na kayıtlı bir şirket kurmadan da, Avrupa’da temsil edilebiliyor. Bu sayede uluslararası müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenilir irtibat noktasını sağlamış ve bunu yaparken ek maliyetlerle ve bürokratik süreçlerle uğraşmamış oluyor” diye konuştu.

HOLLANDA, AVRUPA’YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİR MERKEZ

2024 yılında ihracat 2023'e göre %2,5 artışla 262 milyar dolarla yükseldiği ve Türkiye e-ticaret sektörünün 2030’a kadar yıllık %22,6 büyümesinin öngörüldüğünü vurgulayan A. Seçkin Canan, “Halihazırda KOBİ’ler, ülkemizin ihracatının üçte birinden fazlasını gerçekleştiriyor. Türkiye’de mal ve ürün ihracatının önemli bir paydaşı konumundaki KOBİ’lerin çoğu, e-ticaret gibi küresel iş alanlarında Avrupa pazarlarına ulaşmak istiyor. Rotterdam Limanı, merkezi karayolları ve Schiphol Havalimanı gibi lojistik olanaklarıyla Hollanda, Avrupa’da tüm pazarları birbirine bağlayan önemli bir merkez. Hollanda’da yaşayan nüfusun %90’ından fazlası İngilizce konuşuyor. İstikrarlı ekonomisi ve iş dostu politikaları, Hollanda’yı bu açıdan da Avrupa Birliği’ni hedefleyen yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Türkiye’deki KOBİ’lere Avrupa’ya açılan bir kapı sunan Hollanda, Global Ofis çözümüyle çok daha erişilebilir hale geliyor. Türkiye’deki şirketler, Olmadık Ofis’in aylık 100 euro maliyetle sunduğu Global Ofis paketiyle bürokraside boğulmadan, banka hesaplarını zorlamadan Avrupalı bir şirket gibi iş yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERİ REKABET İÇİN GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin global pazarlarda rekabet edebilmesinin, ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi için kritik önemde olduğunu vurgulayan Olmadık Ofis Kurucusu ve Girişimci A. Seçkin Canan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Hollanda’da resmi adres, yerel bir telefon numarası ve temel hizmetleriyle Olmadık Ofis, tüm yabancı şirketlerin Avrupa’da bir muhatap, bir adres, ihtiyaç durumunda arayabilecekleri telefon numarası ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Türkiye’deki işletmeleri uluslararası rekabette güçlendirmeyi amaçlayan ‘Global Ofis’ paketi, uygun fiyat ve pratikliği harmanlayan yaklaşımıyla ülkemizdeki KOBİ’lerin globalleşmesi açısından bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Küresel pazarlara erişmek, ürün ve hizmetlerini ihraç etmek isteyen KOBİ’ler için mesajımız açık: Avrupa pazarı göründüğü kadar uzak değil. Maliyetleri oldukça sınırlı tutarak Avrupa’daki potansiyel müşterilere güven vermek ve globalleşme yolunda ilk sağlam adımı atmak, Global Ofis ile mümkün.”