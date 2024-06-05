5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı?

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı “Sir” ünvanlı Rod Stewart, müziği kadar çapkınlıklarıyla da hep adından söz ettirdi.

5 farklı kadından 8 çocuğu olan rock yıldızı, önceki gün oğlu Liam’ın düğününe katıldı. Eski karısı Rachel Hunter’dan doğan oğlu Liam’ın nikah seremonisinde neredeyse tüm eski sevgili ve eşleri rock yıldızını yalnız bırakmadı.

Rod Steward, kısa süre önce eski sevgilileriyle (soldan sağa), Alana Stewart, şu anki eşi Penny, eski ortağı Kelly Emberg ve Rachel Hunter ile poz vermişti. Tüm eski eş ve sevgililerin birbirleriyle çok iyi anlaştığı biliniyor.

Çapkın şarkıcı ilk evliliğini 1979’da Alana Stewart ile evlenmişti. İkili 1984 yılında ayrıldı.

Steward, 1990 yılında dönemin en güzel kadınlarından biri olan Rachel Hunter ile evlenmiş, 2006 yılında ise yollarını boşanmıştı.

79 yaşındaki yıldız son olarak 2007 yılında İngiliz model Penny Lancaster ile evlenmişti.

Tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olan Steward, oğlu Liam'ın Hırvatistan'daki düğününü kutlamak için karısı Penny Lancaster ve eski karısı Rachel Hunter ile nasıl bir araya geldi.

53 yaşındaki Penny ve 54 yaşındaki Rachel, Rod ve Rachel'ın 32 yaşındaki kızı Renee ile düğünde poz verdi.