5 kardeşin kavgasında Baran, hayatını kaybetti

Gözaltına alınan diğer 4 kardeş, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Van’dan inşaatlarda çalışmak üzere bir süre önce Bilecik’e gelen kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kardeşler arasında çıkan arbedede Baran S., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S., ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Baran S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.’nin 4 kardeşi de gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S., Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi.

1’İ TUIUKLANDI

Bilecik’te bıçaklı ve tornavidalı kavga sırasında çıkan arbedede kardeşleri Baran S.’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kardeşten Fırat S., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer kardeşler Azat S., Yunus S. ve Abdulmelik S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.