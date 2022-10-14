14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

5 kardeşin kavgasında Baran, hayatını kaybetti

Bilecik’te inşaat işçisi 5 kardeşin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında Baran S. (30), hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 22:26
Takip Et

5 kardeşin kavgasında Baran, hayatını kaybetti

5 kardeşin kavgasında Baran, hayatını kaybetti
+
Aa
-

Gözaltına alınan diğer 4 kardeş, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Van’dan inşaatlarda çalışmak üzere bir süre önce Bilecik’e gelen kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24), Fırat S., (19) ve Baran S. (30), gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kardeşler arasında çıkan arbedede Baran S., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S., ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Baran S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.’nin 4 kardeşi de gözaltına alındı.

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S., Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi.

1’İ TUIUKLANDI
Bilecik’te bıçaklı ve tornavidalı kavga sırasında çıkan arbedede kardeşleri Baran S.’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kardeşten Fırat S., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer kardeşler Azat S., Yunus S. ve Abdulmelik S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
2
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
5
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
6
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
7
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Süleyman Soylu'nun Erdoğan planı ortaya çıktı. Görevden alınmamak için yaptığı hamleyi Milli Gazete açıkladı
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Pentagon, Ukrayna'nın Starlink hizmeti masrafları için Elon Musk'ın şirketiyle görüşüyor
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Trabzonspor'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.