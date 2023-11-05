İzleyiciler 5 Kasım Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Kasım Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Kasım Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?
5 KASIM PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şahane Hayatım
15:45 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu
11:30 Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Mutfağı
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:15 Oynat Bakalım
17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin