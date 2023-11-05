İzleyiciler 5 Kasım Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 5 Kasım Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 5 Kasım Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?

5 KASIM PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:45 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:30 Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Sakla Beni

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Mutfağı

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:15 Oynat Bakalım

17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin