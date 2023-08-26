5 katlı apartmanda yangın

Yangın, Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi Mevlana sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kalan aile çocukları ile dışarı çıkarken yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. Mahallede bulunan vatandaşlar film izler gibi yangını izlerken bazı kişiler de canlı yayın yaptı.