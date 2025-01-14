5 katlı bina yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
5 katlı bina yerle bir oldu

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemesinde "orta hasarlı" olduğu tespit edildi.

Verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan binanın ağır hasarlıya dönmesiyle yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı.

Çevrede bariyerlerle güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında, bina aniden çöktü.

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Çevreyi toz bulutu sararken, binanın gürültüyle çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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