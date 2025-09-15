5 katlı binanın bodrumundaki yangın söndürüldü

Kaynak: DHA
5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'’nda 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

istanbul-beyoglunda-5-katli-binanin-b-914939-271834.jpg

Yangın saat 20.00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı.

istanbul-beyoglunda-5-katli-binanin-b-914941-271834.jpg

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenler, binayı tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimse olmadığı belirlendi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının başlangıç sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

