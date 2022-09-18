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Sevgilisi kapıyı açmayınca öyle bir şey yaptı ki... O hareket sonu oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en süt kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen Alaattin Ergüç (42), hayatını kaybetti.

Galeri Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 20:00
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Sevgilisi kapıyı açmayınca öyle bir şey yaptı ki... O hareket sonu oldu

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Sevgilisi kapıyı açmayınca öyle bir şey yaptı ki... O hareket sonu oldu

Olay saat 07.00 sıralarında Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bir sitede, 5 katlı bir binada meydana geldi. Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi.

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Sevgilisi kapıyı açmayınca öyle bir şey yaptı ki... O hareket sonu oldu

İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü. Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.

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Sevgilisi kapıyı açmayınca öyle bir şey yaptı ki... O hareket sonu oldu

Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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