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5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli’de binanın 5’inci katından zemindeki boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:30
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5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

5. kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti
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İHA - Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Akay (40) henüz bilinmeyen bir sebeple beşinci kattan zemindeki boş havuza düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akay, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Faruk Akay yaşamını yitirdi. Akay’ın Körfez Atatürk Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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