5. kez nikah masasına oturacak! Yavuz Bingöl kendisinden 20 yaş küçük genç aşkıyla evleniyor

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, bu deha özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

KENDİSİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK

Ünlü türkücü kendisinden 20 yaş küçük genç sevgilisiyle evlenme kararı aldı. Düğün yeri ve tarihi de belli oldu.

Daha önce ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman ile de evlilik yapan Yavuz Bingöl’ün bu evliliği bir sene sürmüştü. Şimdilerde Yavuz Bingöl, genç aşkıyla nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığına başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftin düğün yeri ve tarihi belli oldu.

EVLENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Yavuz Bingöl, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı ve 25 Ekim'de Ayvalık'ta evleneceğini duyurdu. Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi i se şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce ilişkisiyle ilgili konuşan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söylemişti.

NİLŞAH AĞAOĞLU KİMDİR

Nilşah Ağaoğlu, peyzaj mimarisi ve mücevher tasarımcısı. 1984 doğumlu olan Ağaoğlu, şu anda 39 yaşında. Ağaoğlu'nun peyzaj mimarlığı konusundaki çalışmaları, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek büyük takdir topluyor. Bunların yanı sıra zarif ve göz alıcı mücevher tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile olan ilişkisi, çiftin 25 Ekim 2024 tarihinde Ayvalık'ta yapacağı düğünle daha da dikkat çekecek.