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Paraguay'dan Türkiye'ye gelen 5 kilo kokain yakalandı

Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliği (SENAD), Paraguay'dan Türkiye'ye 5 kilo kokain getirmeye çalışan kadını havaalanında yakaladı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:12
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5 kilo kokainle geliyordu: İstikamet Türkiye'ydi. Paraguay'da havaalanında yakalandı

Paraguay'dan Türkiye'ye gelen 5 kilo kokain yakalandı
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Silvio Pettirossi havaalanında uyuşturucuyla mücadele kontrollerinden geçen 31 yaşındaki Yéssica Graciela Ibarra Ibáñez yaklaşık 5 kilo kokainle tutuklandı. Yasadışı madde, kontrollerden kaçmak için özel olarak siyaha boyanmış ve çift dipli valizde gizlenmişti.

Uyuşturucu uzmanı köpek "Rocky"nin valizleri koklaması üzerine uyuşturucuyla Türkiye'ye gelecek olan genç kadın tutuklandı.

Yetkililer ele geçirilen kokain miktarın Türkiye'de 500 bin ABD doları değerinde olduğunu açıkladı.

SOYLU: ROTASI DEĞİŞTİ DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden İran, Afganistan üzerinden, sınır hatlarından gelen eroinin rotası artık Akdeniz'e doğru indi. Akdeniz'den doğru Avrupa'ya gidiyor. Özellikle bonzai, Çin üretimiyle bu rotadan geliyordu, o da bizim rotamızdan artık gelemiyor. Captagon Suriye'den geliyordu, artık deniz üzerinden alttan Avrupa'ya gidiyor. Neden? Eskiden yakalanan her 4 kilogram eroinin 1 kilogramı Hakkari, Van, Ağrı ve sınır hattında yakalanırdı. Şimdi 4'ün 3'ü sınır hattında yakalanıyor. 4'ün biri ancak öbür tarafa gidiyor. Böyle hızlı basınca, sahada tedbir alınca, sahada yakalamaları artırınca mecburen rotayı değiştirmek durumunda kaldılar" diye konuştu.

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Piyon yakalandı
30.12.2022 14:01
Böyük ve heybetli babalar heybetli, heybetli geziyorlar.  
 
vatandaş
30.12.2022 13:17
kokain değildir o. pudra şekeridir.  
 
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